México tendría margen de sólo tres días ante un corte total de gas natural de EU

Jueves 8 de octubre de 2026

Ciudad de México.- La dependencia de México del gas natural proveniente de Estados Unidos volvió a quedar en evidencia luego de que el director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García, informara que el país tendría capacidad para enfrentar durante aproximadamente tres días una interrupción total de las importaciones.

Durante la conferencia matutina, García explicó que hace una semana Estados Unidos notificó una reducción cercana al 20% en los flujos de gas natural enviados a México mediante gasoductos, situación que calificó como crítica.

“Hace una semana hubo una situación crítica en Estados Unidos, avisaron que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos de gas natural de importación y era un golpe fuerte”, señaló.

El titular de Cenagas reconoció que México no cuenta actualmente con infraestructura suficiente de almacenamiento estratégico, por lo que ante una contingencia se recurriría al gas disponible dentro de la propia red de ductos y a distintas maniobras operativas.

“No tenemos almacenamiento, pero a través de estas estrategias podemos solventar y, por lo tanto, podríamos tener hasta tres días si hubiese algún corte de este gas natural de importación”, explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que alrededor de 75% del gas natural consumido en México es importado de Estados Unidos, lo que refleja la elevada dependencia energética respecto del vecino país.

Cenagas indicó que el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural dispone de aproximadamente 21 mil kilómetros de gasoductos, infraestructura que podría utilizarse temporalmente como respaldo ante una emergencia.

Por su parte, David Rosales, socio director de Elevation Ideass, explicó que la reducción de los flujos estadounidenses fue programada y paulatina, pero coincidió con problemas operativos en México relacionados con presión y producción de Pemex.

Según el especialista, algunos consumidores industriales tuvieron que reducir su consumo para evitar penalizaciones, mientras que quienes mantuvieron volúmenes superiores a los autorizados enfrentaron cargos regulatorios.

Rosales advirtió que la falta de capacidad de almacenamiento y las restricciones operativas pueden afectar directamente a la industria y representar un riesgo para la competitividad del país.