México vence a Brasil en Juego de Leyendas en el Estadio Banorte

Lunes 20 de abril de 2026

La Selección de México se impuso 3-2 a Brasil en el Juego de Leyendas disputado en el Estadio Banorte, en un encuentro que reunió a grandes figuras del fútbol internacional.

Ante más de 50 mil aficionados, el partido ofreció espectáculo desde el arranque, con la participación de estrellas como Ronaldinho, Kaká y Adriano por el conjunto sudamericano.

Por parte del equipo mexicano destacaron figuras como Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez y Oribe Peralta.

El marcador se abrió al minuto 16, cuando Adriano definió tras una asistencia de Ronaldinho. Sin embargo, la respuesta mexicana fue inmediata con una combinación entre Jared Borgetti y Luis Hernández para empatar el encuentro.

Brasil retomó la ventaja al minuto 29 con una jugada individual de Kaká, pero el conjunto tricolor reaccionó con carácter. Oribe Peralta se convirtió en la figura del partido al marcar un doblete, primero con un remate de cabeza al 36’ y posteriormente con un disparo al 67’ que selló la victoria.

Ronaldinho fue uno de los jugadores más ovacionados de la noche, demostrando que su calidad sigue vigente con destellos de técnica y visión dentro del campo.

El encuentro evocó memorias de históricos enfrentamientos entre ambas selecciones, dejando una noche de nostalgia y espectáculo para los aficionados.