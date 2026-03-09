México y Estados Unidos reavivan la rivalidad en el Clásico Mundial 2026

Lunes 9 de marzo de 2026

Houston, Texas. — Uno de los enfrentamientos más esperados del torneo acapara los reflectores esta tarde cuando México y Estados Unidos se midan en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un duelo que podría definir el rumbo del Grupo B y que promete emociones de principio a fin.

La novena tricolor llega con confianza tras la contundente exhibición ofensiva ante Brasil, resultado que reforzó su candidatura para avanzar a los Cuartos de Final. Con un historial favorable de 3-1 sobre Estados Unidos en el torneo, México ha convertido este choque en algo más que un simple partido de fase de grupos: es una rivalidad que ha inclinado la balanza hacia el lado mexicano en las últimas dos décadas.

Para los estadounidenses, el encuentro representa la oportunidad de romper esa tendencia y saldar cuentas pendientes. Con ese objetivo, el manager del conjunto de las Barras y las Estrellas enviará al montículo a su principal carta, el lanzador Paul Skenes, actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, quien buscará conducir a su equipo al tercer triunfo del grupo y asegurar su pase a la siguiente ronda.

Del lado mexicano, el manager Benjamín Gil apostará por el derecho Manny Barreda como abridor. Gil no ha ocultado que podría recurrir a todo su bullpen para contener a una poderosa alineación estadounidense encabezada por figuras de Grandes Ligas como Aaron Judge, Cal Raleigh y Kyle Schwarber.

Sin embargo, México también presume dinamita en su lineup. Bateadores como Alejandro Kirk, Jonathan Aranda, Randy Arozarena y Nacho Álvarez Jr. han respondido con el madero y apuntan a convertir el enfrentamiento en un auténtico festival ofensivo.

La expectativa alrededor del partido es enorme. De hecho, el duelo es uno de los tres de la fase de grupos con boletos más caros del torneo, con un precio promedio cercano a 245 dólares, y las entradas se agotaron en cuestión de horas, reflejando el enorme interés por esta rivalidad.

El escenario será la casa de los Houston Astros, donde miles de aficionados esperan presenciar un capítulo más de un enfrentamiento que, en los últimos años, se ha convertido en uno de los más electrizantes del béisbol internacional.

Para hoy

Clásico Mundial de Béisbol 2026 – Grupo B

México vs. Estados Unidos

Hora: 18:00 (Centro de México)

TV: Canal 9, ESPN y ViX+