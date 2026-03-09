Deportes

19.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

México y Estados Unidos reavivan la rivalidad en el Clásico Mundial 2026

Houston, Texas. — Uno de los enfrentamientos más esperados del torneo acapara los reflectores esta tarde cuando México y Estados Unidos se midan en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un duelo que podría definir el rumbo del Grupo B y que promete emociones de principio a fin.

La novena tricolor llega con confianza tras la contundente exhibición ofensiva ante Brasil, resultado que reforzó su candidatura para avanzar a los Cuartos de Final. Con un historial favorable de 3-1 sobre Estados Unidos en el torneo, México ha convertido este choque en algo más que un simple partido de fase de grupos: es una rivalidad que ha inclinado la balanza hacia el lado mexicano en las últimas dos décadas.

Para los estadounidenses, el encuentro representa la oportunidad de romper esa tendencia y saldar cuentas pendientes. Con ese objetivo, el manager del conjunto de las Barras y las Estrellas enviará al montículo a su principal carta, el lanzador Paul Skenes, actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, quien buscará conducir a su equipo al tercer triunfo del grupo y asegurar su pase a la siguiente ronda.

Del lado mexicano, el manager Benjamín Gil apostará por el derecho Manny Barreda como abridor. Gil no ha ocultado que podría recurrir a todo su bullpen para contener a una poderosa alineación estadounidense encabezada por figuras de Grandes Ligas como Aaron Judge, Cal Raleigh y Kyle Schwarber.

Sin embargo, México también presume dinamita en su lineup. Bateadores como Alejandro Kirk, Jonathan Aranda, Randy Arozarena y Nacho Álvarez Jr. han respondido con el madero y apuntan a convertir el enfrentamiento en un auténtico festival ofensivo.

La expectativa alrededor del partido es enorme. De hecho, el duelo es uno de los tres de la fase de grupos con boletos más caros del torneo, con un precio promedio cercano a 245 dólares, y las entradas se agotaron en cuestión de horas, reflejando el enorme interés por esta rivalidad.

El escenario será la casa de los Houston Astros, donde miles de aficionados esperan presenciar un capítulo más de un enfrentamiento que, en los últimos años, se ha convertido en uno de los más electrizantes del béisbol internacional.

Para hoy
Clásico Mundial de Béisbol 2026 – Grupo B
México vs. Estados Unidos
Hora: 18:00 (Centro de México)
TV: Canal 9, ESPN y ViX+

Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen en Guanajuato a presunto operador del Cártel del Golfo buscado por el ICE

Ataques a plantas desalinizadoras elevan la preocupación por el agua en Oriente Medio

Suspenden a juez Manuel Jurado Torres tras polémica por reclasificación de feminicidio

Instala Secretaría de Salud puestos fijos de vacunación contra el sarampión en Parral, Chihuahua y Juárez
Sicarios matan a dos hombres en centro de rehabilitación de Tijuana
César Jáuregui lidera preferencias para candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua, según Massive Caller
Localizan osamenta de encuestador del INEGI desaparecido en Urique
CFE incrementa ligeramente cargos de generación en febrero, tras tres meses de reducción
Presentan a ocho personas detenidas por generar disturbios en marcha del 8M en Chihuahua
Contratista de Pemex organiza fiesta de XV años con Belinda, J Balvin y Galilea Montijo
Condenan a 30 años de prisión a profesor por abuso sexual de dos menores en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Turquía intercepta segundo misil iraní en su espacio aéreo y advierte sobre medidas contra amenazas
Hijos de “El Chapo” encabezan la lista de mexicanos más buscados por EU tras la muerte de “El Mencho”
Violentos enfrentamientos en el este de Líbano tras intento de desembarco israelí