México y Estados Unidos revisan extradiciones e investigaciones conjuntas: García Harfuch

Martes 10 de noviembre de 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que sostuvo una reunión de trabajo con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, en la que revisaron solicitudes de extradición, investigaciones conjuntas y los avances de la colaboración entre las autoridades de ambos países.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario federal explicó que el encuentro había sido programado desde hace aproximadamente tres meses y forma parte de los mecanismos habituales de coordinación entre México y las agencias de seguridad estadounidenses.

"Principalmente se revisaron extradiciones de los dos países, extradiciones que nosotros necesitamos, extradiciones que ellos han solicitado y continuar con las investigaciones como las que se han llevado a cabo", señaló.

García Harfuch precisó que estas reuniones se realizan de manera periódica, generalmente cada tres o cuatro meses, y no se limitan a la DEA, sino que también incluyen encuentros con otras instituciones estadounidenses, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El titular de Seguridad explicó que uno de los principales objetivos de estos acercamientos es evaluar los resultados obtenidos desde las reuniones anteriores, así como revisar el intercambio de información relacionado con investigaciones criminales.

"En realidad lo que hacemos es ver, por ejemplo, de la última vez que nos reunimos cuántos resultados ha habido, cuánta información nos han compartido de Estados Unidos para acá o también cuánta les hemos compartido de aquí para allá", detalló.

Asimismo, destacó que la coordinación permite dar seguimiento a las investigaciones desarrolladas por las autoridades de ambos países y revisar las solicitudes de extradición que permanecen pendientes.

El secretario descartó que durante el encuentro el director de la DEA hubiera presentado alguna petición extraordinaria o planteado asuntos fuera de los mecanismos regulares de cooperación.

"Es más que nada un intercambio de información periódico, nada específico, nada extraordinario", puntualizó.

García Harfuch no proporcionó detalles sobre las personas involucradas en las solicitudes de extradición ni identificó investigaciones particulares abordadas durante la reunión.

El encuentro se enmarca en la colaboración bilateral que mantienen México y Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada, intercambiar información de inteligencia y fortalecer los procedimientos de cooperación judicial.

Con estas reuniones, ambas naciones buscan mantener la coordinación institucional y dar seguimiento a las investigaciones y procesos de extradición que requieren la participación de sus respectivas autoridades.