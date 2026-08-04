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Martes 4 de agosto de 2026

México y Japón fortalecen cooperación económica en energía e inteligencia artificial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral y explorar nuevas oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como la energía y la inteligencia artificial.

La Secretaría de Economía informó que durante el encuentro ambos funcionarios analizaron la posibilidad de celebrar este año un Diálogo Económico de Alto Nivel, mecanismo que permitiría ampliar la coordinación entre ambas naciones e identificar nuevas áreas de colaboración en materia de comercio, inversión y desarrollo económico.

Durante la reunión, Ebrard reconoció la relevancia de la inversión japonesa en México y destacó la contribución de las empresas de ese país a la generación de empleos, el fortalecimiento de cadenas productivas y la transferencia de tecnología en distintos sectores industriales.

Los funcionarios también intercambiaron puntos de vista sobre el proceso de revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como sobre las oportunidades que ofrece el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) para impulsar una mayor diversificación comercial y fortalecer los lazos económicos entre México y Japón.

Asimismo, coincidieron en la importancia de aprovechar el potencial de cooperación en áreas de innovación tecnológica, energías estratégicas y transformación digital, consideradas prioritarias para el crecimiento económico de ambos países.

Al concluir el encuentro, Marcelo Ebrard y Toshimitsu Motegi reiteraron su compromiso de mantener una comunicación permanente y continuar impulsando una relación económica dinámica, basada en la inversión, la innovación y el beneficio mutuo.

La reunión se da en un contexto de creciente interés por fortalecer los vínculos comerciales entre México y las economías de la región Asia-Pacífico, considerada una de las zonas con mayor dinamismo económico a nivel mundial.

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