Mientras Morena intenta apagar sus crisis, los mexicanos siguen esperando resultados: Isela Martínez

Lunes 24 de agosto de 2026

La regidora Isela Martínez Díaz señaló que, mientras Morena continúa concentrado en sus problemas internos, en responder a los señalamientos que pesan sobre algunos de sus personajes y en las disputas por el poder, millones de mexicanos siguen esperando resultados en los temas que realmente afectan su vida diaria.

La coordinadora de regidores del PAN, señaló que en los últimos días la conversación nacional ha estado marcada primero por los cuestionamientos en torno a Andy López Beltrán y posteriormente por el regreso de Rubén Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa, dejando nuevamente en evidencia que Morena se encuentra más ocupado en explicar sus propias crisis que en ofrecer soluciones a los ciudadanos.

Martínez Díaz señaló que, después de años en el poder, ya no es suficiente responsabilizar al pasado ni convertir cada cuestionamiento en un ataque de los adversarios, pues quienes gobiernan tienen la obligación de asumir su responsabilidad y responder por los resultados de sus administraciones.

México sigue esperando los resultados que prometieron con la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, siguen pendientes los retos en seguridad, las carencias importantes en salud y mucho por hacer en educación. Ésos son los temas que deberían ocupar el tiempo y la atención de quienes gobiernan”, afirmó.

La Regidora agregó que en Chihuahua también resulta evidente cómo la discusión al interior de Morena comienza a concentrarse cada vez más en las aspiraciones personales y en la lucha por el poder, aun cuando todavía falta tiempo para el próximo proceso electoral.

“Mientras las familias están pensando en cómo mejorar su economía, en la seguridad de sus hijos, en tener acceso a medicamentos o en encontrar mejores oportunidades, aquí vemos a los distintos grupos de Morena enfrascados en sus propias disputas y pensando quién ocupará qué posición. Son dos conversaciones completamente distintas: la de los políticos y la de la gente”, puntualizó.

Ante este escenario, Martínez Díaz consideró que los ciudadanos están cansados de ver a políticos hablando permanentemente de otros políticos, en lugar de escuchar propuestas y soluciones para los problemas que enfrentan todos los días.

“Si existen señalamientos sobre personajes de Morena, que se investiguen y que se den las explicaciones que correspondan. Pero mientras ellos resuelven sus problemas, el país no puede ponerse en pausa. México necesita un gobierno concentrado en gobernar y en dar resultados”, enfatizó.

A lo anterior, agregó que los gobiernos locales deben mantener una visión distinta, basada en atender las necesidades cotidianas de las familias, fortalecer la seguridad, mejorar los servicios públicos, impulsar infraestructura y mantener una verdadera cercanía con los ciudadanos, pues es ahí en donde deben estar aquellos que tienen una responsabilidad pública.

Afirmó que, después de tantos años de hablar de transformación, es momento de que las necesidades de los ciudadanos vuelvan a estar en el centro de la agenda pública, ya que la responsabilidad de quienes ejercen un cargo público es trabajar para resolver, atender y dar resultados, independientemente de las disputas internas o intereses políticos.