Miércoles 3 de septiembre de 2025

Mientras exista la política como instrumento, juntos podemos construir una ciudad mejor: Jorge Soto

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Soto, se reunió con comerciantes de la ciudad de Chihuahua pertenecientes a la Unión de Comerciantes Juan Curiel, en un encuentro que destacó por su compromiso con el fortalecimiento del comercio local y el desarrollo de la ciudad. Durante la reunión, el diputado Soto enfatizó la importancia de la colaboración entre el sector comercial y las autoridades para construir una ciudad más próspera.

En sus palabras: “Mientras exista la política como instrumento, juntos podemos construir una ciudad mejor”, subrayando su compromiso de trabajar de la mano con los comerciantes para atender sus necesidades y promover iniciativas que impulsen el crecimiento económico y social de Chihuahua.

El evento sirvió como un espacio de diálogo abierto, donde los comerciantes presentaron sus principales inquietudes y propuestas, incluyendo la necesidad de mayor inclusión en eventos organizados por los entes gubernamentales, así como facilidades para realizar actividades comerciales propias.

Estas peticiones, de índole académico, deportivo y organizacional, reflejan el interés de la Unión Juan Curiel por mejorar las condiciones de sus agremiados y fortalecer su presencia en la comunidad.

Jorge Soto expresó su agradecimiento por la invitación y se comprometió a gestionar las solicitudes presentadas, destacando la importancia de la participación ciudadana para consolidar un frente común que beneficie a todos los chihuahuenses.

“Agradezco profundamente a la Unión de Comerciantes Juan Curiel por su confianza y por abrir este espacio de diálogo. Juntos, podemos transformar a Chihuahua en una ciudad más fuerte y unida”, afirmó el legislador.

