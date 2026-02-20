Mientras jubilados de Afore reciben 5 mil pesos al mes, exlíderes de Pemex y CFE alcanzan hasta 500 mil

Viernes 20 de febrero de 2026

En México, la brecha en el sistema de pensiones exhibe contrastes extremos: mientras los primeros trabajadores retirados bajo el esquema de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) perciben en promedio 5 mil pesos mensuales, exfuncionarios y antiguos dirigentes sindicales de empresas productivas del Estado como Pemex y Comisión Federal de Electricidad reciben hasta 500 mil pesos cada mes por concepto de jubilación.

De acuerdo con una investigación publicada por La Jornada, la disparidad también alcanza a exdirectivos de la banca de desarrollo, particularmente de Nacional Financiera (Nafin), donde las prerrogativas pueden promediar 2 millones de pesos anuales por cargos que en algunos casos fueron ocupados durante apenas tres años.

En 2019, once exdirectivos de Nafin recibieron en conjunto 22 millones de pesos por haber trabajado en esa institución. Entre los beneficiarios se encuentra Óscar Espinosa Villarreal, último regente del entonces Distrito Federal, así como José Ángel Gurría Treviño, exsecretario de Hacienda y exdirector general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Pensiones doradas en energéticas

En el caso de Pemex y la CFE, las llamadas “pensiones doradas” pueden alcanzar hasta 6 millones de pesos anuales por persona, es decir, alrededor de medio millón de pesos mensuales.

En la CFE destacan casos como el de José Luis Lupercio Pérez, exsecretario de Relaciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), quien percibe 513 mil 209 pesos mensuales, y Víctor Manuel Fernández de Lara, excoordinador regional del mismo sindicato, con 502 mil 893 pesos.

También figuran Raúl López García (365 mil 521 pesos), José Domingo Vázquez Márquez (362 mil 908), José Benjamín Cárdenas Jáuregui (343 mil 354) y Jorge Amaury Ávalos Mortera (338 mil 165 pesos), además de otros exmandos y dirigentes sindicales con ingresos superiores a los 300 mil pesos mensuales.

En Pemex resaltan los nombres de Roberto Ramírez Soberón, Miguel Tame Domínguez y Marcos Ramírez Silva, cada uno con percepciones mensuales de 263 mil 65 pesos.

El contraste con el régimen Afore

La diferencia es notoria frente a los cerca de 70 mil trabajadores jubilados bajo el esquema de Afore, cuyo ingreso representa alrededor de 70% de su último salario. Aunque la reforma al sistema de pensiones de 2020 incrementó gradualmente las aportaciones patronales y buscó mejorar los montos de retiro, las cifras distan considerablemente de las pensiones otorgadas en las empresas energéticas del Estado.

Especialistas han advertido que esta disparidad reabre el debate sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas especiales de jubilación y la equidad en el uso de recursos públicos, particularmente en un contexto de presión presupuestaria y envejecimiento poblacional.

La discusión vuelve así al centro de la agenda pública: ¿debe mantenerse intacto el esquema de pensiones de altos mandos y exlíderes sindicales, o es momento de revisar sus condiciones frente a la realidad que enfrenta la mayoría de los trabajadores mexicanos?