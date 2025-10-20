El Estado

21.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 20 de octubre de 2025

Migajas, más impuestos y más deuda, presupuesto federal para Chihuahua: Francisco Sánchez

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, advirtió que el nuevo presupuesto federal es una afrenta directa contra Chihuahua, pues condena al estado a recibir migajas, mientras el régimen centralista incrementa los impuestos y multiplica la deuda pública.

“El presupuesto federal vuelve a castigar al norte que produce, que trabaja y genera. Mientras nosotros recibimos migajas, el régimen centralista sigue premiando la ineficiencia, el dispendio y la corrupción”, denunció el legislador.

Francisco Sánchez señaló que al régimen centralista se le acaba el dinero y está decidido a sacarlo del bolsillo de los chihuahuenses, como lo demuestra la implementación de 26 nuevos impuestos.

“Es un presupuesto injusto y centralista. Nos quitan lo que producimos y nos devuelven migajas. Chihuahua aporta mucho más de lo que recibe, y eso es inaceptable”, enfatizó.

El legislador chihuahuense remarcó que desde la Bancada Naranja se dará la férrea batalla en contra de cualquier incremento o creación de nuevos impuestos en Chihuahua para aligerar la carga económica para las familias.

Comercios en la zona norte cumplen con precio de canasta básica, reporta Profeco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

Aún sin definir aumento al impuesto predial para 2026: Roberto Fuentes Rascón

Entregan uniformes escolares a la Escuela Tarahumara de Beisbol; destacan apoyo a la comunidad estudiantil

Nancy “La China” Frías se suma al Chamarratón 2025 “Juntos contra el Frío”
Invita Isela Martínez a participar en la renovación del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana
El peso mexicano sufre ligera depreciación ante fortalecimiento global del dólar
Business Roundtable urge a restablecer trato preferencial del T-MEC para revitalizar la manufactura estadounidense
Argentina y Estados Unidos acuerdan línea de financiamiento de 20 mil millones de dólares para estabilizar la economía
Rodrigo Paz pone fin a 20 años de gobierno de izquierda en Bolivia
Violencia persiste en la Franja de Gaza pese a alto al fuego anunciado por Trump
Senado impulsa aumento del salario mínimo a dos canastas básicas para 2026

Municipios

Más Noticias

Cámara de Diputados aprueba Ley de Ingresos 2026 con mayor techo de endeudamiento
Edulcorantes sin calorías, aliados clave para la reducción de azúcar en bebidas y la salud pública, aseguran expertos
Gobierno federal adelanta pago de becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro”