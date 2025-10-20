Migajas, más impuestos y más deuda, presupuesto federal para Chihuahua: Francisco Sánchez

Lunes 20 de octubre de 2025

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, advirtió que el nuevo presupuesto federal es una afrenta directa contra Chihuahua, pues condena al estado a recibir migajas, mientras el régimen centralista incrementa los impuestos y multiplica la deuda pública.

“El presupuesto federal vuelve a castigar al norte que produce, que trabaja y genera. Mientras nosotros recibimos migajas, el régimen centralista sigue premiando la ineficiencia, el dispendio y la corrupción”, denunció el legislador.

Francisco Sánchez señaló que al régimen centralista se le acaba el dinero y está decidido a sacarlo del bolsillo de los chihuahuenses, como lo demuestra la implementación de 26 nuevos impuestos.

“Es un presupuesto injusto y centralista. Nos quitan lo que producimos y nos devuelven migajas. Chihuahua aporta mucho más de lo que recibe, y eso es inaceptable”, enfatizó.

El legislador chihuahuense remarcó que desde la Bancada Naranja se dará la férrea batalla en contra de cualquier incremento o creación de nuevos impuestos en Chihuahua para aligerar la carga económica para las familias.