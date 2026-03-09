El Estado

Miguel Riggs, Brenda Ríos y César Komaba, señalados durante la marcha del 8M en Chihuahua

La manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Chihuahua no solo visibilizó la lucha contra la violencia de género, sino que también puso en el centro del debate a varios políticos locales por sus comentarios y acciones considerados misóginos.

Entre los nombres que más destacaron durante la movilización se encuentran Miguel Riggs, regidor por Morena; Brenda Ríos, diputada del mismo partido, acusada de encubrir a un presunto agresor; y César Komaba, actual subdirector de movilidad.

Durante la marcha, consignas y pintas en vallas y edificios del primer cuadro de la ciudad aludieron directamente a estos funcionarios, quienes fueron señalados por colectivos y manifestantes como responsables de conductas que afectan la seguridad y derechos de las mujeres.

Los reclamos formaron parte de las expresiones de los participantes, quienes exigieron justicia por víctimas de violencia de género y visibilizaron la necesidad de que los servidores públicos rindan cuentas por sus acciones y omisiones.

La jornada del 8 de marzo recorrió avenidas principales de la ciudad, desde la glorieta de Francisco Villa hasta el centro histórico, dejando evidencia de las demandas sociales mediante carteles, pintas y mensajes dirigidos a los funcionarios señalados.

