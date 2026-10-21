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Miércoles 21 de octubre de 2026

Miguel Riggs levanta la mano para buscar coordinación municipal de Morena en Chihuahua

El regidor de Morena, Miguel Riggs, manifestó su intención de buscar la coordinación municipal de su partido en Chihuahua capital, al considerar que puede aportar su experiencia política y construir un proyecto enfocado en atender las necesidades de la población.

Riggs señaló que esta aspiración representa una nueva oportunidad para participar en la vida política de la ciudad, ahora con la experiencia adquirida como regidor, posición desde la cual aseguró haber buscado desempeñarse como contrapeso de la administración municipal.

Entre sus principales planteamientos mencionó una distribución más equitativa del presupuesto, mejorar las condiciones de las calles, fortalecer la seguridad y generar mayores oportunidades para las colonias de Chihuahua.

El regidor sostuvo que buscará acercarse con los demás aspirantes de Morena para escuchar e incorporar propuestas, al asegurar que mantiene una buena relación con quienes también han manifestado interés en participar.

“Yo estoy para aportar. Siempre he estado para aportar”, expresó Riggs, quien señaló que independientemente del espacio que ocupe continuará trabajando para fortalecer el proyecto político de Morena en la capital.

La definición de la coordinación municipal forma parte de los movimientos internos de Morena rumbo al proceso electoral de 2027, en el que estará en disputa, entre otros cargos, la Presidencia Municipal de Chihuahua.

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