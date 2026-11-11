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Jueves 12 de noviembre de 2026

Miguel Riggs manipula las cifras para desacreditar el trabajo del Gobierno Municipal: Isela Martínez

La regidora Isela Martínez Díaz, respondió a las declaraciones de Miguel Riggs Baeza, sobre las finanzas municipales y señaló que el Regidor de Morena pretende desacreditar el trabajo de la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla Mendoza y ahora en manos de René Chavira Venzor, utilizando cifras de manera parcial y llegando a conclusiones que no corresponden con la realidad financiera del Municipio.

“Al regidor Miguel Riggs le hace falta revisar bien los números antes de salir a los medios a acusar al Gobierno Municipal de mentir. Una cosa es tener mayores ingresos propios y otra muy distinta es que la Federación cumpla con los recursos que tenía contemplados entregar. Si va a cuestionar las finanzas del Municipio, lo mínimo que debe hacer es entender esa diferencia”, expresó.

La Regidora panista recordó que la tesorera municipal, Amanda Córdova Chávez, explicó que al cierre de septiembre se registraron 325 millones de pesos adicionales en ingresos propios, pero también un faltante de 156 millones de pesos en recursos federales respecto de lo presupuestado.

“Lo que Miguel Riggs presenta como un supuesto escándalo financiero es el resultado de que en Chihuahua se está recaudando mejor de lo previsto. Es muy fácil salir a señalar, pero hay que tener responsabilidad para reconocer cuando las cosas se están haciendo bien”, afirmó.

Martínez Díaz cuestionó que el Regidor de Morena pretenda presentar los ingresos adicionales como recursos que automáticamente pueden destinarse a cualquier obra pública, sin considerar los compromisos presupuestales y las necesidades que debe atender la administración municipal.

“Riggs habla de 400 millones de pesos como si todo ese dinero estuviera guardado en una cuenta esperando a que alguien decida gastarlo. Las finanzas públicas no funcionan así: los recursos tienen una planeación, compromisos y obligaciones. Si tiene una propuesta seria para financiar obras, que presente los números completos y explique de dónde saldrían los recursos sin afectar otros servicios”, puntualizó.

Sostuvo que la buena recaudación municipal refleja el esfuerzo de las familias chihuahuenses y su confianza en el manejo responsable de las finanzas por parte del Gobierno Municipal.

Por ello, aseguró que lugar de intentar desacreditar cada avance del Municipio, Miguel Riggs debería reconocer que Chihuahua tiene finanzas sólidas y cuestionar el por qué la Federación no ha entregado la totalidad de los recursos que se tenían previstos.

Isela Martínez pidió al Regidor actuar con mayor responsabilidad y no convertir las cifras presupuestales en un instrumento de confrontación política, pues los ciudadanos merecen ser representados con seriedad y no por quienes todo politizan en búsqueda de protagonismo

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