Chihuahua

24.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 22 de octubre de 2025

Miguel Riggs sancionado por violencia contra mujeres hasta 2026

El Regidor de Morena, Miguel Alonso Riggs Baeza, fue registrado oficialmente como sancionado por violencia contra las mujeres tanto en el padrón estatal como en el federal, donde permanecerá inscrito hasta el 6 de abril de 2026.

Esta medida se da en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), que determinó que Riggs ejerció violencia política en contra de una funcionaria pública.

Además de la inscripción, el TEE ordenó que Riggs realice una disculpa pública y notificó el caso al Órgano Interno de Control del Municipio, así como al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, responsable de supervisar las medidas de protección a favor de la víctima.

La Síndica Municipal Olivia Franco destacó la importancia de estas acciones, señalando que forman parte de los esfuerzos institucionales para garantizar justicia y proteger a las víctimas de violencia de género.

Estos registros públicos tienen como objetivo visibilizar los casos de violencia contra las mujeres y contribuir a la prevención de futuras agresiones, alertando a la sociedad y autoridades sobre personas con antecedentes en este tipo de conductas.

Publican licitación para compra de 47 trenes de pasajeros; alcanzarán hasta 300 km/h

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Senado impulsa aumento del salario mínimo a dos canastas básicas para 2026

Invita Isela Martínez a participar en la renovación del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana

Nancy “La China” Frías se suma al Chamarratón 2025 “Juntos contra el Frío”

Maru Campos se reúne con líder nacional de Coparmex
Pronostican calorón en Urique con máxima de 39.2 grados centígrados
Ataque ruso destruyó guardería de Ucrania, hay 5 niños heridos
Lluvias afectan casi 70% de la producción nacional de naranja; precios suben hasta 81% en algunos estados
Avanza 20% construcción de aula en Cecytech 19
Debut soñado: Sergio Rodríguez impresiona con ponches en su primer juego con Naranjeros
Reconocen al grupo Akam Surá por su apoyo invaluable a estudiantes del Tec de Monterrey
Gustavo Madero genera polémica tras aparecer con la Tarjeta del Bienestar

Municipios

Más Noticias

Fallece Sixto Duarte Jáquez, hermano del exgobernador César Duarte
Construyen puente en Bahuichivo en beneficio de 17 mil habitantes de la sierra
Avanza Municipio al 90 por ciento remodelación de la ciclopista en la Ciudad Deportiva