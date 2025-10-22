Miguel Riggs sancionado por violencia contra mujeres hasta 2026

Miércoles 22 de octubre de 2025

El Regidor de Morena, Miguel Alonso Riggs Baeza, fue registrado oficialmente como sancionado por violencia contra las mujeres tanto en el padrón estatal como en el federal, donde permanecerá inscrito hasta el 6 de abril de 2026.

Esta medida se da en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), que determinó que Riggs ejerció violencia política en contra de una funcionaria pública.

Además de la inscripción, el TEE ordenó que Riggs realice una disculpa pública y notificó el caso al Órgano Interno de Control del Municipio, así como al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, responsable de supervisar las medidas de protección a favor de la víctima.

La Síndica Municipal Olivia Franco destacó la importancia de estas acciones, señalando que forman parte de los esfuerzos institucionales para garantizar justicia y proteger a las víctimas de violencia de género.

Estos registros públicos tienen como objetivo visibilizar los casos de violencia contra las mujeres y contribuir a la prevención de futuras agresiones, alertando a la sociedad y autoridades sobre personas con antecedentes en este tipo de conductas.