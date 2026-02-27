Chihuahua

28.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 27 de febrero de 2026

Modernización de alumbrado LED causará cierres parciales en bajo puentes del Periférico de la Juventud

La Dirección de Mantenimiento Urbano del Municipio de Chihuahua informó que del 2 al 4 de marzo se llevarán a cabo trabajos de modernización del alumbrado público LED en los bajo puentes del Periférico de la Juventud, lo que implicará el cierre temporal de un carril en cada zona mientras se mantiene paso libre en los restantes.

El calendario de trabajos será el siguiente:

Lunes 2 de marzo: Avenida Silvestre Terrazas

Martes 3 de marzo: Calle 80, Politécnico Nacional y Ortiz Mena

Miércoles 4 de marzo: Hacienda del Carrizal

Las labores se realizarán en un horario de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana, con el objetivo de minimizar afectaciones al tránsito vehicular y garantizar la seguridad de conductores y personal.

La Dirección exhorta a los automovilistas a tomar precauciones, reducir la velocidad en las zonas señalizadas y, de ser posible, utilizar vías alternas para evitar contratiempos durante los trabajos.

Sheinbaum Pardo analiza posible desarrollo de carretera Chihuahua–Topolobampo con inversión privada

