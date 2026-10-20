Modernización del alumbrado LED en Chihuahua supera el 95% de avance

Martes 20 de octubre de 2026

La modernización del alumbrado público con tecnología LED en la ciudad de Chihuahua registra un avance superior al 95%, informó Jonathan Christian Medellín Ruiz, director de Mantenimiento Urbano del Gobierno Municipal.

El funcionario explicó que el proyecto forma parte de un esquema multianual correspondiente a 2025, 2026 y 2027, con una inversión global de 450 millones de pesos, por lo que se prevé concluir la modernización durante los primeros meses del próximo año.

Actualmente, el sector sur y la zona rural cuentan con el 100% de sus luminarias modernizadas, al igual que todos los fraccionamientos abiertos de la capital.

La siguiente etapa contempla intervenir alrededor de 500 parques, además de campos de futbol, canchas de basquetbol, estadios y otros espacios deportivos. También será atendido un porcentaje menor de fraccionamientos cerrados.

Del presupuesto multianual, aproximadamente 50 millones de pesos anuales están destinados al mantenimiento de la infraestructura, incluyendo reparaciones por fenómenos meteorológicos, accidentes viales, afectaciones al cableado y vandalismo.

Registran hasta 40 actos de vandalismo por semana

Medellín Ruiz informó que el Municipio registra entre 30 y 40 incidencias semanales relacionadas con vandalismo en la red de alumbrado público, distribuidas entre las más de mil 300 colonias de Chihuahua.

Explicó que se han detectado casos en los que las luminarias son dañadas o apagadas deliberadamente, situación que puede generar condiciones que faciliten robos, asaltos y otros delitos.

Según el funcionario, con la incorporación de tecnología LED el rango de visibilidad en algunos espacios pasó de aproximadamente 10 a 500 metros, facilitando la detección de situaciones sospechosas por parte de vecinos y autoridades.

Ante los daños, el Gobierno Municipal ha presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado y mantiene coordinación con Seguridad Pública para realizar patrullajes y proteger sectores donde existe mayor reincidencia.

Más de 500 parques cuentan con agua tratada para riego

La Dirección de Mantenimiento Urbano también mantiene trabajos de rehabilitación en parques y áreas verdes, incluyendo reparación de juegos infantiles, herrería, superficies de cemento, sistemas de riego y control de plagas.

Actualmente, poco más de 500 parques cuentan con sistemas conectados a la red de agua tratada. La cobertura alcanza entre 60% y 70% en el norte de la ciudad, mientras que en el sur se ubica entre 10% y 15%.

Los más de mil 200 parques restantes reciben riego limitado mediante pipas, aproximadamente cada 10 días.

Como parte de las alternativas para mejorar estos espacios, el Municipio impulsa proyectos de diseño urbano sustentable y el programa de adopción de parques, mediante el cual se han firmado cerca de 10 convenios con empresas para colaborar en su mantenimiento y conservación.