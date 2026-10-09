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Viernes 9 de octubre de 2026

Modernizan con tecnología LED 21 parques y espacios públicos de Chihuahua

El Gobierno Municipal de Chihuahua modernizó la iluminación de 21 parques y espacios recreativos mediante la sustitución de antiguas lámparas de vapor de sodio por luminarias LED.

Los trabajos están a cargo de la Dirección de Mantenimiento Urbano y forman parte de la estrategia para alcanzar una cobertura del 100% de iluminación LED en la capital.

Entre los espacios intervenidos se encuentran los parques Motagua, Río Uruguay, Las Palmas, Rey Fernando V, Rey David, Mina Arroyo Hondo, Fantasía, Laderas I, Ignacio Rodríguez y Quintas Carolinas 2.

También fueron modernizados la Cancha Chihuahua, Deportivo Ponce de León, jardines Yodo, Sahuaros 2, Mineral 7 y Perón, además de Los Portales, Alma Mater, Miguel Ángel, Parque Volga y Parque Amazonas.

De acuerdo con el Municipio, la tecnología LED mejora la visibilidad durante la noche, reduce el consumo de energía y ofrece una mayor durabilidad en comparación con las luminarias convencionales.

Las acciones continuarán en distintos sectores de la ciudad para ampliar la cobertura de este tipo de iluminación en parques, jardines y áreas deportivas.

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