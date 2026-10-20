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Martes 20 de octubre de 2026

Modificarán circulación en avenida Tecnológico por obras del Paso Superior

A partir del próximo jueves 22 de octubre habrá modificaciones a la circulación vehicular sobre la avenida Tecnológico debido al inicio de las excavaciones para construir la subestructura del cuerpo oriente del Paso Superior, informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

El cambio afectará principalmente a quienes circulen en sentido sur a norte, quienes deberán incorporarse a los carriles laterales antes de llegar al semáforo ubicado en el entronque con la avenida Desarrollo.

Los automovilistas recorrerán aproximadamente un kilómetro por la lateral y posteriormente podrán reincorporarse a los carriles principales de la avenida Tecnológico.

De acuerdo con la dependencia estatal, la modificación permitirá desarrollar con mayor seguridad las excavaciones correspondientes a esta etapa de la construcción del Paso Superior.

La SCOP recomendó a quienes transiten por el sector anticipar sus traslados, reducir la velocidad y respetar la señalización, así como atender las indicaciones del personal encargado de controlar la circulación en la zona.

Las autoridades pidieron paciencia a los conductores ante las afectaciones temporales que generarán los trabajos y recomendaron considerar rutas alternas para evitar congestionamientos durante las horas de mayor circulación.

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