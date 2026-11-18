Miércoles 18 de noviembre de 2026

Después de cinco años de exigencias ciudadanas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podría implementar nuevos procedimientos de salida de aeronaves entre marzo y abril de 2027, con el objetivo de reducir el ruido que afecta a comunidades del Valle de México.

La asociación civil Aeronáutica Segura, Menos Ruido informó que los estudios acústicos y propuestas elaboradas por especialistas ciudadanos fueron incorporados al análisis técnico de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La modificación contempla que los aviones que despeguen de las pistas 23 realicen un viraje hacia la derecha, en dirección norte-noroeste, para dirigirse a San Mateo y continuar sobre el Periférico Norte, retomando una trayectoria utilizada antes de 2021.

El objetivo es que las aeronaves alcancen mayor altura antes de sobrevolar zonas habitacionales, disminuyendo así la intensidad del ruido percibido por sus habitantes.

De acuerdo con la asociación, durante el proceso se han desarrollado cuatro propuestas de diseño, revisadas por especialistas de navegación aérea y representantes ciudadanos.

Las rutas también fueron enviadas a aerolíneas como Aeroméxico y Viva Aerobus para realizar simulaciones y comprobar su viabilidad operativa.

Rafael Trovamala, especialista en ruido aeronáutico, señaló que las comunidades realizaron aproximadamente mil horas de mediciones acústicas en 17 puntos de monitoreo, como parte de los estudios que sustentan las propuestas.

Según el calendario comunicado por SENEAM, los nuevos procedimientos podrían publicarse en enero o febrero de 2027 y entrar en vigor durante marzo o abril, siempre que concluyan las evaluaciones y autorizaciones correspondientes.

La asociación destacó que la intención no es eliminar completamente el ruido aeroportuario, sino reducir la cantidad de habitantes afectados sin trasladar el problema a otras comunidades.