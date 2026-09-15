Modificarán rutas de transporte por desfile del 16 de septiembre

Martes 15 de septiembre de 2026

La Subsecretaría de Transporte informó que este martes 16 de septiembre, de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, diversas rutas del transporte urbano modificarán temporalmente sus recorridos por los cierres viales derivados del desfile cívico en el Centro de Chihuahua.

De norte a Centro

Auxiliar Pistolas Meneses: circulará por avenida Colón rumbo al Centro, continuará hasta Teófilo Borunda Norte y girará a la derecha. Seguirá hasta el trébol de avenida Venustiano Carranza, subirá a la derecha y bajará por el trébol de Teófilo Borunda Sur. Después continuará hasta la calle 13, dará vuelta a la derecha y posteriormente a la izquierda para incorporarse a avenida Niños Héroes y retomar su ruta habitual.

Ruta 3-Granjas: circulará por avenida Colón hacia el Centro, continuará hasta Teófilo Borunda Norte y girará a la derecha. Seguirá hasta la glorieta de avenida Ocampo, subirá para incorporarse a Ocampo, continuará hasta Paseo Bolívar, girará a la izquierda y posteriormente a la derecha en calle 4ª. Después seguirá hasta la avenida 20 de Noviembre, donde girará a la izquierda para continuar su recorrido habitual.

Mármol: circulará por avenida Colón rumbo al Centro; al llegar a Teófilo Borunda Norte girará a la derecha y continuará hasta la glorieta de Ocampo. Subirá por la salida hacia avenida Ocampo y continuará con su ruta habitual.

De este a Centro

Ramiro Valles, Rosario, Dale, Kennedy, Plan de Ayala, 2 de Octubre y Komatsu, inverso y directo: circularán por avenida Carlos Pacheco en sentido este-Centro, seguirán hasta Teófilo Borunda Norte y girarán a la izquierda. Continuarán hasta la glorieta de avenida Ocampo, subirán por la salida hacia Ocampo y retomarán su recorrido habitual.

De sur a Centro

Komatsu Inverso, Avenida Zarco —Esperanza, Martín López y Zootecnia— y Plan de Ayala: circularán por Paseo Bolívar en sentido sur-Centro hasta llegar a avenida Independencia, donde girarán a la izquierda. Bajarán por Independencia y tomarán la cuchilla de la calle Camargo hasta Julián Carrillo, donde girarán a la izquierda para continuar su recorrido habitual.

Komatsu Directo: circulará por avenida Independencia, tomará la cuchilla de calle Camargo y continuará hasta Julián Carrillo, donde girará a la izquierda para retomar su ruta.

Circunvalación 2-Baja Mirador y Circunvalación 2-Baja Salle: circularán por avenida 20 de Noviembre; al llegar a calle 27 girarán a la izquierda y continuarán hasta Niños Héroes, donde darán vuelta a la derecha para seguir con su recorrido habitual.

Kennedy: circulará por Paseo Bolívar hasta avenida Independencia, girará a la izquierda y bajará hasta tomar la cuchilla de calle Camargo. Posteriormente dará vuelta a la derecha en Niños Héroes, continuará hasta avenida Colón y girará a la izquierda. Seguirá hasta Teófilo Borunda Sur, dará vuelta a la derecha y al llegar a avenida Carlos Pacheco girará nuevamente a la derecha para continuar su recorrido habitual.

De oeste a Centro

Dale y Rosario: circularán por bulevar Díaz Ordaz hasta avenida Niños Héroes, donde girarán a la derecha. Continuarán hasta avenida Colón, girarán a la izquierda y seguirán hasta Teófilo Borunda Sur. Ahí darán vuelta a la derecha y, al llegar a avenida Carlos Pacheco, girarán nuevamente a la derecha para retomar su ruta habitual.

Campesina: circulará por calle Aldama hasta bulevar Díaz Ordaz, donde girará a la izquierda. Continuará hasta avenida Niños Héroes, dará vuelta a la derecha y seguirá hasta Independencia, donde girará a la izquierda. Después llegará a Julián Carrillo y dará vuelta a la izquierda para continuar su recorrido.

De Centro a sur

Francisco Villa: circulará por avenida Independencia hasta Niños Héroes, donde girará a la derecha para continuar con su ruta habitual.

Circuito Sector 3-Santa Rosa, ruta Santa Rosa: circulará por Independencia hasta Julián Carrillo, donde girará a la izquierda. Seguirá hasta avenida Ocampo, dará vuelta a la izquierda y continuará hasta Paseo Bolívar. Ahí girará a la izquierda y seguirá hasta calle 4ª, donde dará vuelta a la derecha para continuar su recorrido habitual.

Circuito Sector 3-Santa Rosa, ruta Sector 3: circulará por Independencia hasta Julián Carrillo, girará a la izquierda y seguirá hasta Ocampo. Después dará vuelta a la izquierda, continuará hasta Paseo Bolívar y girará nuevamente a la izquierda. Seguirá hasta calle 4ª, dará vuelta a la derecha y llegará a avenida 20 de Noviembre, donde girará a la izquierda para continuar su ruta.

Circunvalación 1 y Aeropuerto —Punta Oriente, Camino Real y Jardines de Oriente—: circularán por avenida Niños Héroes, girarán a la izquierda en avenida Colón y continuarán hasta Teófilo Borunda Sur. Ahí darán vuelta a la derecha y seguirán hasta avenida Carlos Pacheco, donde girarán a la derecha para retomar su recorrido habitual.

Las modificaciones se mantendrán de las 6:00 a las 15:00 horas, por lo que se recomienda a los usuarios salir con anticipación y considerar tiempos adicionales de traslado.