Martes 17 de noviembre de 2026

La Subsecretaría de Transporte anunció modificaciones temporales en diversas rutas del transporte público debido al cierre de calles y avenidas del Centro Histórico, con motivo del desfile cívico-militar del próximo 20 de noviembre.

Los cambios afectarán recorridos provenientes del norte, sur, este y oeste de la ciudad, por lo que se recomienda a las personas usuarias tomar precauciones y anticipar sus traslados.

Rutas de norte a centro:

Auxiliar Pistolas Meneses: Desviará su recorrido por Colón, Teófilo Borunda, Venustiano Carranza, calle 13 y Niños Héroes.

Ruta 3-Granjas: Circulará por Colón, Teófilo Borunda Norte, Ocampo, Paseo Bolívar, calle 4ª y Joaquín Terrazas.

Mármol: Tomará Colón, Teófilo Borunda Norte y Ocampo.

Rutas de este a centro:

Ramiro Valles, Rosario, Dale, Kennedy, Plan de Ayala, 2 de Octubre y Komatsu (directo e inverso) circularán por avenida Pacheco, Teófilo Borunda Norte y Ocampo.

Rutas de sur a centro:

Komatsu Inverso, avenida Zarco (Esperanza, Martín López y Zootecnia) y Plan de Ayala: Utilizarán Paseo Bolívar, Independencia, Camargo y Julián Carrillo.

Komatsu Directo: Circulará por Independencia, Camargo y Julián Carrillo.

Circunvalación 2-Baja Mirador y Baja Salle: Tomarán avenida 20 de Noviembre, calle 27 y Niños Héroes.

Kennedy: Se desviará por Paseo Bolívar, Independencia, Camargo, Niños Héroes, Colón, Teófilo Borunda Sur y Pacheco.

Rutas de oeste a centro:

Dale y Rosario: Circularán por Díaz Ordaz, Niños Héroes, Colón, Teófilo Borunda Sur y Pacheco.

Campesina: Tomará Aldama, Díaz Ordaz, Niños Héroes, Independencia y Julián Carrillo.

Rutas de centro a sur:

Francisco Villa: Circulará por Independencia y Niños Héroes.

Circuito Sector 3-Santa Rosa: Utilizará Independencia, Julián Carrillo, Ocampo, Paseo Bolívar y calle 4ª.

La dependencia estatal informó que estas modificaciones permitirán mantener la operación del transporte público mientras se desarrolla el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.

Se recomienda a la ciudadanía considerar posibles retrasos y consultar los recorridos alternos antes de salir de casa el viernes 20 de noviembre.