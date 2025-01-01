Momentos incómodos para Claudia Sheinbaum durante la bienvenida al Presidente de Singapur

Lunes 1ro de diciembre de 2025

México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum vivió varios momentos de tensión durante la ceremonia de bienvenida oficial al Presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, realizada este lunes en Palacio Nacional.

Aunque las vallas antimotines habían sido retiradas del Zócalo, se colocó un cerco de seguridad con estructuras metálicas que mantuvo alejadas a las personas del acceso principal, donde la Mandataria recibió al visitante y a su esposa, Jane Yumiko Ittogi.

Al cruzar la Puerta de Honor, Sheinbaum advirtió que la esposa del Presidente de Singapur caminaba unos pasos atrás, por lo que se detuvo e hizo un gesto para que avanzara al mismo ritmo. Sin embargo, en el patio central, Yumiko Ittogi volvió a separarse, caminando detrás de ambos mandatarios.

Durante la fotografía oficial, otro momento incómodo se presentó cuando Sheinbaum extendió la mano hacia la esposa del líder asiático, pero Shanmugaratnam indicó mantener la distancia. Episodios similares se repitieron mientras los tres se dirigían hacia la escalinata que conduce a los salones de Palacio Nacional para la reunión bilateral.

Estos gestos reflejaron la cautela en el protocolo y las diferencias culturales en la interacción entre líderes y sus cónyuges durante los eventos oficiales.