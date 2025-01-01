Internacional

8.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Momentos incómodos para Claudia Sheinbaum durante la bienvenida al Presidente de Singapur

México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum vivió varios momentos de tensión durante la ceremonia de bienvenida oficial al Presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, realizada este lunes en Palacio Nacional.

Aunque las vallas antimotines habían sido retiradas del Zócalo, se colocó un cerco de seguridad con estructuras metálicas que mantuvo alejadas a las personas del acceso principal, donde la Mandataria recibió al visitante y a su esposa, Jane Yumiko Ittogi.

Al cruzar la Puerta de Honor, Sheinbaum advirtió que la esposa del Presidente de Singapur caminaba unos pasos atrás, por lo que se detuvo e hizo un gesto para que avanzara al mismo ritmo. Sin embargo, en el patio central, Yumiko Ittogi volvió a separarse, caminando detrás de ambos mandatarios.

Durante la fotografía oficial, otro momento incómodo se presentó cuando Sheinbaum extendió la mano hacia la esposa del líder asiático, pero Shanmugaratnam indicó mantener la distancia. Episodios similares se repitieron mientras los tres se dirigían hacia la escalinata que conduce a los salones de Palacio Nacional para la reunión bilateral.

Estos gestos reflejaron la cautela en el protocolo y las diferencias culturales en la interacción entre líderes y sus cónyuges durante los eventos oficiales.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Invita Síndica a participar en la votación del Presupuesto Participativo este fin de semana

ASE inhabilita por ocho años a empresario por falsificar documento para ganar contrato millonario de la JMAS

Abaten a “El Pichón”, brazo derecho de “El Chapo Isidro”, en operativo de la Marina en Sinaloa

Impulsa Estado estrategia para enfrentar sequía y reducir quema de esquilmos
Inicia registro para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores
Canadá descubre mega depósito de litio gracias a inteligencia artificial y satélites
El IMM abre inscripciones para Arquitectura y Psicología en la Universidad de las Mujeres
Alcalde de Chihuahua inicia gira en Washington para fortalecer la cooperación binacional
PAN perfila a Maru Campos y Kenia López Rabadán como posibles candidatas presidenciales en 2030
Presenta SSPE modelo Centinela en congreso internacional de seguridad en Nuevo León
Órgano Interno de Control implementa procedimiento de revisión patrimonial de funcionarios

Municipios

Más Noticias

Destina SSPE fondo de inversión para la dignificación policial a través del programa Estímulos
Martín Varini deja la dirección técnica de FC Juárez
Maru Campos, entre las mejores gobernadoras del país: destaca en desempeño y transporte público