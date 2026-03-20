Mónica Zambada y la red de empresas señaladas por lavado de dinero

Viernes 20 de marzo de 2026

La detención y posterior liberación de Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, durante un operativo el 19 de marzo de 2026 en El Salado, Sinaloa, volvió a poner en el foco los señalamientos sobre su presunta vinculación con empresas fachada relacionadas con el narcotráfico.

Aunque autoridades mexicanas confirmaron que no existen cargos ni órdenes de aprehensión en su contra, desde 2007 el gobierno de Estados Unidos la ha relacionado con estructuras financieras supuestamente utilizadas para el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

Empresas señaladas por la OFAC en 2007

Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V. (Lechera Santa Mónica)

Establo Puerto Rico S.A. de C.V.

Jamaro Constructores S.A. de C.V.

Multiservicios Jeviz S.A. de C.V.

Estancia Infantil Niño Feliz S.C.

Rosario Niebla Cardoza A. en P.

Empresas que siguen bajo sanción

Actualmente, tres de estas compañías permanecen bloqueadas por la OFAC:

Jamaro Constructores S.A. de C.V.

Establo Puerto Rico S.A. de C.V.

Rosario Niebla Cardoza A. en P.

Actividades atribuidas

Las autoridades estadounidenses señalan que estas empresas habrían sido utilizadas para canalizar recursos ilícitos y facilitar operaciones de lavado de dinero.

Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán: importante empresa ganadera y láctea con operaciones en varios estados.

Establo Puerto Rico: vinculada a actividades ganaderas y en 2024 recuperó algunas cuentas bloqueadas por la UIF.

Rosario Niebla Cardoza A. en P.: operaba como estación de servicio.

Estas revelaciones muestran la complejidad de las investigaciones financieras internacionales y la persistencia de medidas administrativas de Estados Unidos contra personas vinculadas a redes de narcotráfico.