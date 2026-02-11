Internacional

°C

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

Monjes budistas completan caminata de 15 semanas hasta Washington para promover la paz

Washington, D.C. — Un grupo de monjes budistas llegó a la capital estadounidense tras recorrer a pie 3,700 kilómetros desde Texas, en una caminata de 15 semanas con el objetivo de difundir un mensaje de paz y mindfulness. La procesión, que ha captado la atención de miles de personas a lo largo de la ruta y en redes sociales, incluyó incluso a su perro rescatado, Aloka.

Los monjes, vestidos con túnicas color azafrán, cruzaron el Puente de la Cadena sobre el río Potomac poco después de las 8 de la mañana del martes, culminando una travesía que comenzó el 26 de octubre de 2025 desde el Centro Huong Dao Vipassana Bhavana en Fort Worth. Durante el recorrido, se han detenido en distintas comunidades para enseñar técnicas de meditación y fomentar la atención plena.

“Mi esperanza es que, cuando esta caminata termine, las personas que conocimos continúen practicando la atención plena y encuentren la paz”, expresó el Venerable Bhikkhu Pannakara, líder del grupo.

Miles de personas los recibieron en las carreteras del sur de Estados Unidos, y se espera que grandes multitudes los acompañen durante su estancia de dos días en Washington, con apariciones en la Catedral Nacional y el Monumento a Lincoln. Las autoridades locales han implementado cierres de carreteras móviles para garantizar la seguridad de los monjes y de los espectadores.

La caminata, que ha atravesado nieve, frío y carreteras transitadas, incluyó momentos de riesgo: en noviembre, cerca de Houston, un camión impactó al vehículo de escolta, dejando a dos monjes heridos. A lo largo del viaje, algunos caminaron descalzos o en calcetines para sentirse conectados con la tierra.

Aunque durante su estancia los monjes planean solicitar a legisladores declarar el Vesak, el cumpleaños de Buda, como feriado nacional, los líderes del grupo enfatizan que su objetivo principal es espiritual y no político. “Es una invitación a vivir la paz a través de acciones cotidianas, pasos conscientes y corazones abiertos”, dijo Long Si Dong, portavoz del templo.

La caminata culminará con su regreso a Fort Worth, Texas, el próximo sábado, completando así 108 días de viaje, un número considerado sagrado en el budismo.

Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

El Colegio de Ingenieros en Ecología lamenta el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez

Detienen a hombre armado en Moris tras enfrentamiento con policías

Sedena autoriza a policías de cuatro estados uso de armamento exclusivo del Ejército

Más que un meme: el trabajo profesional detrás de los ‘arbustos humanos’
Arrestan en Francia a profesor acusado de abusar de 89 menores en más de diez países
Registran un caso de tosferina en Chihuahua
Olson presentará hoy su Informe Legislativo en el Teatro de la Ciudad
Detiene SSPE a dos sujetos armados tras persecución en Ojinaga
Asesinan a Sergio Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo”, en Culiacán
Inauguran SEyD y Ayuntamiento de Matamoros barda perimetral de Secundaria
Inicia Gobierno del Estado proceso de Indicación Geográfica del vino, carne, nuez y durazno chihuahuenses

Municipios

Más Noticias

Anuncia Desarrollo Humano nuevas vacantes laborales para personas con discapacidad y adultos mayores
Ofrece Cejum taller de repostería para fortalecer autonomía de mujeres en situación de violencia
Avanza en comisiones del Senado dictamen para jornada laboral de 40 horas