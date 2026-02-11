Monjes budistas completan caminata de 15 semanas hasta Washington para promover la paz

Miércoles 11 de febrero de 2026

Washington, D.C. — Un grupo de monjes budistas llegó a la capital estadounidense tras recorrer a pie 3,700 kilómetros desde Texas, en una caminata de 15 semanas con el objetivo de difundir un mensaje de paz y mindfulness. La procesión, que ha captado la atención de miles de personas a lo largo de la ruta y en redes sociales, incluyó incluso a su perro rescatado, Aloka.

Los monjes, vestidos con túnicas color azafrán, cruzaron el Puente de la Cadena sobre el río Potomac poco después de las 8 de la mañana del martes, culminando una travesía que comenzó el 26 de octubre de 2025 desde el Centro Huong Dao Vipassana Bhavana en Fort Worth. Durante el recorrido, se han detenido en distintas comunidades para enseñar técnicas de meditación y fomentar la atención plena.

“Mi esperanza es que, cuando esta caminata termine, las personas que conocimos continúen practicando la atención plena y encuentren la paz”, expresó el Venerable Bhikkhu Pannakara, líder del grupo.

Miles de personas los recibieron en las carreteras del sur de Estados Unidos, y se espera que grandes multitudes los acompañen durante su estancia de dos días en Washington, con apariciones en la Catedral Nacional y el Monumento a Lincoln. Las autoridades locales han implementado cierres de carreteras móviles para garantizar la seguridad de los monjes y de los espectadores.

La caminata, que ha atravesado nieve, frío y carreteras transitadas, incluyó momentos de riesgo: en noviembre, cerca de Houston, un camión impactó al vehículo de escolta, dejando a dos monjes heridos. A lo largo del viaje, algunos caminaron descalzos o en calcetines para sentirse conectados con la tierra.

Aunque durante su estancia los monjes planean solicitar a legisladores declarar el Vesak, el cumpleaños de Buda, como feriado nacional, los líderes del grupo enfatizan que su objetivo principal es espiritual y no político. “Es una invitación a vivir la paz a través de acciones cotidianas, pasos conscientes y corazones abiertos”, dijo Long Si Dong, portavoz del templo.

La caminata culminará con su regreso a Fort Worth, Texas, el próximo sábado, completando así 108 días de viaje, un número considerado sagrado en el budismo.