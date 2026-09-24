Monreal rechaza que el PT pueda hacer perder a Morena hasta 12 gubernaturas en 2027

Jueves 24 de septiembre de 2026

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que el Partido del Trabajo tenga por sí solo la fuerza suficiente para provocar que Morena pierda hasta 12 gubernaturas en las elecciones de 2027.

La postura surgió después de que Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, advirtiera que una eventual ruptura de la alianza podría afectar a Morena en entre siete y hasta 12 de las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

Monreal sostuvo que no comparte esa estimación, aunque evitó minimizar al PT y señaló que preferiría que ambas fuerzas políticas mantuvieran la alianza rumbo a los comicios.

El legislador morenista afirmó que la prioridad debe ser preservar la unidad del movimiento y continuar trabajando de manera conjunta con sus aliados, en lugar de poner a prueba por separado el peso electoral de cada partido.

Por su parte, Sandoval señaló que, aunque el PT pudiera no tener condiciones para ganar por sí solo una gubernatura, sí podría resultar determinante en varias elecciones estatales. También puso como ejemplo la importancia de los votos petistas para alcanzar mayorías calificadas en la Cámara de Diputados.

El coordinador petista reclamó además que Morena reconozca el peso de sus aliados y reiteró la exigencia de realizar encuestas espejo para la definición de candidaturas, con participación efectiva del PT en el proceso.

Las diferencias entre Morena y el PT se presentan mientras ambos partidos negocian las condiciones de su eventual coalición rumbo a 2027, cuando estarán en juego 17 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados.