Morena, PT y PVEM no logran acuerdo sobre plurinominales y presupuesto

Miércoles 18 de febrero de 2026

Tras varios días de negociaciones entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las dirigencias admitieron que no alcanzaron un acuerdo respecto a la propuesta de reforma en materia de cargos plurinominales y la distribución del presupuesto público a los partidos.

La discusión gira en torno a la intención de Morena de reducir la cantidad de puestos de representación proporcional, postura que ha encontrado resistencia por parte de sus aliados legislativos, quienes se oponen a disminuir los espacios plurinominales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien comisionó a Pablo Gómez para desarrollar la iniciativa de reforma electoral, ha sostenido que los plurinominales deben reducirse o, en su caso, modificarse el método de elección.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que aún no existe consenso entre las fuerzas políticas. Explicó que una de las propuestas sobre la mesa contempla mantener los 500 diputados federales, pero modificar la integración de los 200 plurinominales: 100 serían asignados a la primera minoría y los otros 100 se elegirían mediante una boleta adicional con listas sometidas a votación directa.

En tanto, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, detalló que otra de las propuestas plantea que todas las candidaturas realicen campaña, aunque todavía no se define si sería a nivel estatal, por circunscripción o incluso nacional.

Velasco agregó que el PVEM también impulsa que cada partido reciba la misma cantidad de recursos públicos, tomando como referencia el financiamiento asignado al PT, que actualmente es el instituto político con menor presupuesto.

Las negociaciones continúan, mientras los partidos buscan construir un acuerdo que permita avanzar en la reforma electoral sin fracturar la coalición legislativa.