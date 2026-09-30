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Miércoles 30 de septiembre de 2026

Morena abre convocatoria para aspirantes a diputaciones federales

Ciudad de México.- Morena abrió su convocatoria para quienes busquen participar en el proceso interno rumbo a las diputaciones federales de 2027, una vez concluida la etapa de selección de coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

De acuerdo con la información difundida por el partido y retomada por medios nacionales, el registro de aspirantes se realizará del 29 de septiembre al 2 de octubre, en un horario de 09:00 a 21:00 horas.

La convocatoria había sido aplazada mientras Morena desarrollaba su proceso interno para definir coordinaciones estatales y posteriormente continuar con la selección de coordinadores distritales federales de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Con esta nueva etapa, el partido comenzará a perfilar a quienes buscarán contender por espacios en la Cámara de Diputados durante el proceso electoral de 2027.

Las precampañas para las diputaciones federales están previstas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027.

Hasta el momento, la información disponible no detalla en el texto compartido los criterios específicos de selección, requisitos completos de registro ni el calendario posterior para la definición de candidaturas.

No encontré en la búsqueda una publicación oficial de Morena que permitiera verificar de forma independiente todos los datos de la convocatoria, por lo que esta nota está redactada con base en la información que compartiste.

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