Miércoles 18 de noviembre de 2026

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena lanzó la convocatoria para seleccionar a las personas que ocuparán las Coordinaciones Distritales Locales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, como parte de su estrategia de organización territorial rumbo al proceso electoral de 2027.

La convocatoria contempla 31 entidades federativas, incluido Chihuahua, donde se designarán coordinaciones para los 22 distritos electorales locales.

El registro estará abierto del 18 al 21 de noviembre de 2026 y se realizará exclusivamente por internet, a través de la plataforma oficial habilitada por el partido.

De acuerdo con Morena, las coordinaciones tendrán como principales responsabilidades fortalecer la organización territorial, promover la participación de la militancia y consolidar la presencia del movimiento en cada distrito.

El partido convocó a participar a personas con vocación de servicio que compartan los principios de la denominada Cuarta Transformación.

Aunque estas coordinaciones podrían adquirir relevancia política de cara a las elecciones de 2027, su designación no equivale formalmente a una candidatura a diputación local.

La convocatoria representa un nuevo paso en la organización interna de Morena en Chihuahua, donde estarán en disputa las 22 diputaciones locales de mayoría relativa durante el próximo proceso electoral.

Registro: https://registro.coordinacionesdistritaleslocales.morena.app/