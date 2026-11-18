Miércoles 18 de noviembre de 2026

Legisladores de Morena plantearon la posibilidad de que Blanca Yassahara Cruz García, actual presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), permanezca al frente del organismo durante el proceso electoral de 2027, siempre que exista sustento legal y constitucional.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, señaló que esta alternativa podría considerarse siempre que no contravenga la Constitución ni la legislación electoral vigente.

Mier destacó que el INE mantiene sus actividades preparatorias para los próximos comicios y que, de las más de 190 acciones programadas, alrededor de 80 ya fueron concluidas, mientras que las restantes continúan en desarrollo.

Sin embargo, dirigentes del PAN y del PRI en el Senado acusaron a Morena de retrasar la convocatoria para designar a una presidencia sustituta, con la intención, según señalaron, de permitir que Cruz García permanezca en el cargo durante las elecciones de 2027.

Los partidos de oposición insistieron en la necesidad de nombrar a una persona que garantice independencia frente a las fuerzas políticas y genere confianza en la organización de los comicios.

Por su parte, legisladores de Morena en la Cámara de Diputados consideraron que, aunque su partido y aliados cuentan con los votos necesarios para realizar la designación, sería conveniente alcanzar un acuerdo por unanimidad.

Asimismo, integrantes de la bancada morenista cuestionaron la gestión de la expresidenta Guadalupe Taddei y señalaron que actualmente perciben un ambiente de mayor colaboración y una conducción más prudente dentro del instituto.

La discusión ocurre mientras continúa pendiente la definición de la presidencia definitiva del INE, en un contexto de preparativos para las elecciones de 2027 y diferencias entre las principales fuerzas políticas sobre el procedimiento de designación.