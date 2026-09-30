Morena admite que encuestas no fueron el único criterio para definir candidaturas rumbo a 2027

Miércoles 30 de septiembre de 2026

La dirigencia nacional de Morena reconoció que los resultados de las encuestas internas no fueron el único elemento considerado para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, al señalar que también existieron criterios y “definiciones políticas” sobre el perfil de quienes representarían al movimiento.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, explicó que el partido no buscó únicamente a las personas con mayor nivel de conocimiento o popularidad, sino perfiles a los que la ciudadanía atribuyera buen desempeño, cercanía y conocimiento de los problemas de cada entidad.

“Si queremos al más popular, por popular, pues traemos a Luis Miguel, pero ese no es el caso”, expresó Montiel al defender el método de selección.

La dirigente sostuvo que existió una definición política sobre el tipo de representante que Morena buscaba para cada estado y que las mediciones debían interpretarse junto con otros atributos considerados relevantes para el partido.

La explicación se produjo después de cuestionamientos internos y de partidos aliados sobre la transparencia del proceso. Morena publicó este martes los resultados de las encuestas utilizadas para definir sus coordinaciones estatales en 16 entidades, mientras que San Luis Potosí fue resuelto mediante consenso.

La dirigencia difundió láminas con los resultados de la Comisión Nacional de Encuestas, aunque la información pública disponible no incluyó de manera completa los ejercicios espejo realizados por las empresas privadas contratadas para contrastar las mediciones oficiales.

El proceso generó inconformidades en distintas entidades y diferencias con el Partido del Trabajo, que previamente había cuestionado la metodología y el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre Morena, PT y Partido Verde para las definiciones estatales.

En Chihuahua, la dirigencia designó a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en una contienda interna en la que también participó Andrea Chávez. La definición formó parte de la última etapa del proceso nacional de Morena rumbo a 2027.

Montiel defendió que las decisiones buscan combinar mediciones de opinión pública con criterios políticos y atributos de desempeño, mientras continúan los llamados de algunos sectores del movimiento y sus aliados a transparentar con mayor detalle la metodología y los resultados completos de los ejercicios internos.