Morena anuncia movilización y plantea posible desafuero contra Maru Campos por caso en la Sierra Tarahumara

Martes 12 de mayo de 2026

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que el partido promoverá un posible juicio de desafuero contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara donde murieron dos agentes extranjeros durante un operativo.

En rueda de prensa realizada en la ciudad de Chihuahua, la dirigente señaló que buscarán respaldo ciudadano para exigir a la mandataria estatal una explicación sobre lo sucedido, al considerar que los hechos podrían representar una violación a la soberanía nacional.

“En Chihuahua debemos mantener acciones de movilización para promover el juicio de desafuero a la gobernadora”, declaró.

Montiel aseguró que existe inconformidad entre diversos sectores de la población y afirmó que la mandataria estatal ha tenido oportunidades para aclarar públicamente lo ocurrido, pero —según dijo— ha evitado pronunciarse sobre el tema.

Como parte de las acciones anunciadas, adelantó que el próximo sábado se realizará una marcha de protesta en la capital del estado para exigir que la gobernadora rinda cuentas.

La movilización está convocada para las 16:00 horas y partirá de la Glorieta de Francisco Villa con destino a la Plaza del Ángel.

En el evento también estuvieron presentes la senadora con licencia Andrea Chávez, la dirigente estatal de Morena Brigitte Granados, el alcalde de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar, el diputado Cuauhtémoc Estrada y el regidor Hugo González.