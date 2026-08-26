Morena anunciará nueva Coordinación de la 4T en Sinaloa tras relevo de Rocha Moya

Miércoles 26 de agosto de 2026

Sinaloa.- Luego del nombramiento de Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa, Morena dará a conocer este miércoles a la persona que encabezará la Coordinación estatal de la Cuarta Transformación en la entidad.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena convocó al anuncio de las coordinaciones de Sinaloa y Querétaro, además de una conferencia de prensa. Será la segunda jornada de definiciones del partido, luego de que fueran anunciados Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Rosy Bayardo en Colima y Pablo Gutiérrez en Campeche.

Para encabezar la coordinación sinaloense se registraron 12 aspirantes, entre ellos la senadora con licencia Imelda Castro, el senador suplente Omar Campos y el alcalde de Ahome con licencia, Gerardo Vargas.

En las últimas horas, Imelda Castro ha sido mencionada como una de las principales posibilidades para asumir la coordinación; sin embargo, Morena todavía no ha realizado el anuncio oficial. La definición ocurre en medio del reacomodo político generado por la licencia de Rubén Rocha Moya y la llegada de Domínguez al Gobierno estatal.

En Querétaro participaron 10 aspirantes. Entre los perfiles registrados se encuentran Santiago Nieto, Beatriz Robles y Luis Humberto Fernández, de cara al proceso electoral de 2027.