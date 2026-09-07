Morena aplaza definición en Chihuahua ante cerrada disputa por candidatura a la gubernatura

Lunes 7 de septiembre de 2026

Morena dejó para el arranque formal del proceso electoral la definición de su candidatura a la gubernatura de Chihuahua, entidad que se encuentra entre los seis estados donde el partido enfrenta las contiendas internas más competidas rumbo a 2027.

Junto con Chihuahua, la dirigencia nacional mantiene pendientes las definiciones en Quintana Roo, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Nuevo León, donde deberá procesar los distintos grupos y aspiraciones antes de designar a sus coordinadores estatales en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, figuras que eventualmente se convertirían en candidatos a las gubernaturas.

En el caso de Chihuahua, la disputa se concentra principalmente entre Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, quienes han desplegado estrategias para fortalecer su presencia política en distintas regiones del estado.

Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, ha concentrado parte de su actividad política en la capital del estado, además de mantener su estructura en la frontera. Por su parte, Chávez continúa con su propio despliegue territorial y ha recibido el respaldo político de Juan Carlos Loera, su compañero de fórmula al Senado y excandidato de Morena a la gubernatura.

El escenario interno también ha estado marcado por diferencias entre figuras del propio movimiento, entre ellas el senador Javier Corral, lo que coloca a Chihuahua entre las entidades donde la dirigencia nacional tendrá que cuidar particularmente el proceso de selección para evitar fracturas.

La definición estará además condicionada por el criterio de paridad de género. Hasta ahora Morena ha definido tres mujeres y dos hombres para encabezar coordinaciones estatales, por lo que todavía deberá nombrar al menos a seis mujeres en las entidades pendientes.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, aseguró que el partido buscará preservar la unidad durante el proceso interno y sostuvo que el movimiento mantiene una estructura territorial activa de cara a las elecciones.

Para Morena, Chihuahua representa una de las plazas estratégicas de 2027, debido a que actualmente es gobernada por el PAN y el partido guinda buscará disputar la gubernatura en uno de los principales bastiones que conserva Acción Nacional.

La decisión sobre quién encabezará el proyecto morenista en Chihuahua quedó así reservada para una etapa posterior, en medio de una competencia interna que se perfila como una de las más relevantes del proceso electoral de 2027.