Morena aplaza registro de aspirantes a alcaldías y diputaciones para 2027

Lunes 3 de agosto de 2026

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, anunció que el registro para quienes aspiren a una candidatura a diputación federal o alcaldía en las elecciones de 2027 fue aplazado hasta finales de agosto.

El proceso estaba previsto para iniciar este lunes 3 de agosto; sin embargo, la dirigente informó a través de un mensaje difundido en redes sociales que la fecha fue modificada con el objetivo de fortalecer las condiciones internas del partido durante la selección de perfiles.

Hernández Mora explicó que la decisión busca evitar conflictos internos y garantizar que el proceso permita definir a los candidatos mediante encuestas, mecanismo que Morena ha utilizado en procesos anteriores para elegir a sus representantes.

Asimismo, adelantó que los aspirantes a coordinadores distritales y municipales de defensa de la soberanía deberán cumplir con requisitos específicos que serán distintos a los establecidos para quienes buscan contender por alguna de las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

La dirigente señaló que se realizará una revisión de los perfiles para asegurar que quienes participen no cuenten con antecedentes que puedan afectar la imagen del movimiento o generar inconformidad entre la ciudadanía.

De acuerdo con Hernández Mora, la decisión fue tomada en conjunto con la dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel, como parte de los ajustes a la segunda etapa del proceso interno de selección.

Con este cambio, Morena pospone el inicio formal del registro de aspirantes a cargos municipales y legislativos, mientras continúa afinando los criterios que regirán la definición de sus candidaturas rumbo a los comicios de 2027.