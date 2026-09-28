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Lunes 28 de septiembre de 2026

Morena dará a conocer este lunes a su coordinador estatal en Chihuahua

Morena dará a conocer este lunes 28 de septiembre a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, dentro de una jornada nacional en la que también se anunciarán coordinaciones en otras seis entidades.

La definición en Chihuahua se mantiene entre perfiles como la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar y Luis Carlos Arrieta Lavenant, “El Capi”, quienes han participado en el proceso interno del partido.

Los anuncios se realizarán en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde la dirigencia nacional de Morena presentará de manera escalonada a las personas designadas en siete estados.

El calendario previsto es el siguiente:

 San Luis Potosí: 10:00 horas
 Tlaxcala: 11:30 horas
 Nuevo León: 13:00 horas
 Nayarit: 14:30 horas
 Sonora: 16:00 horas
 Baja California Sur: 17:30 horas
 Chihuahua: 19:00 horas

De esta manera, Chihuahua será el último estado en ser anunciado, con una presentación programada para las 7:00 de la tarde.

La designación forma parte de la organización interna de Morena rumbo al proceso electoral de 2027 y marcará una nueva etapa en la operación política del partido en la entidad.

Una vez dado a conocer el resultado, la dirigencia nacional formalizará la coordinación correspondiente y comenzará la siguiente fase de trabajo territorial y organización partidista en Chihuahua.

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