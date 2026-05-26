Morena defiende actuación de la FGR en caso Maru Campos y rechaza persecución política

Martes 26 de mayo de 2026

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) actúa con imparcialidad en el caso relacionado con el citatorio emitido a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y descartó que exista alguna violación al fuero constitucional de la mandataria estatal.

Durante una rueda de prensa en la Ciudad de México, Montiel respondió a las declaraciones realizadas por dirigentes y representantes del Partido Acción Nacional (PAN), quienes han señalado presuntas irregularidades en el procedimiento y denunciado una supuesta persecución política contra la gobernadora.

La líder morenista sostuvo que la actuación de la FGR se encuentra dentro del marco legal y consideró que la postura asumida por Campos Galván busca ampararse en la protección que le otorga su investidura como titular del Poder Ejecutivo estatal.

“Lo que ella quiere es ampararse en el fuero. De cualquier manera, la Fiscalía General, como lo comunicamos el día sábado, está actuando con imparcialidad”, expresó.

Montiel también criticó los posicionamientos emitidos por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y por el abogado Roberto Gil Zuarth, quienes han cuestionado el actuar de la autoridad federal. La dirigente afirmó que Morena continuará señalando públicamente aquellos casos que, a su juicio, cuentan con sustento documental y forman parte del debate público.

En otro tema, informó que ya fueron presentadas las denuncias relacionadas con los presuntos actos de obstrucción y agresiones registrados durante una movilización de Morena en la ciudad de Chihuahua el pasado 16 de mayo.

Detalló que las querellas fueron interpuestas por el senador Juan Carlos Loera ante las instancias correspondientes y manifestó su confianza en que las investigaciones avancen de manera pronta.

Las denuncias señalan presuntas responsabilidades de diversos funcionarios y particulares, entre ellos el director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata; el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano; la regidora Alexa Jiménez, así como un particular identificado como Luis Delgado.

Montiel afirmó que más allá de las consecuencias legales, los hechos permitieron que la ciudadanía conociera lo ocurrido durante la movilización, al tiempo que reiteró que Morena dará seguimiento a los procedimientos presentados ante las autoridades competentes.