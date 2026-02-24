Morena en Chihuahua condena comentarios misóginos contra la senadora Andrea Chávez

Martes 24 de febrero de 2026

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena, encabezado por Brighite Granados de la Rosa, expresó su rechazo a los presuntos comentarios inapropiados realizados por Luis Roberto Terrazas Fraga, subdirector de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, dirigidos contra la senadora Andrea Chávez y su futuro hijo.

En un comunicado, la dirigencia calificó las expresiones como misóginas y violentas, cuestionando la idoneidad de un funcionario de seguridad para incurrir en tales conductas. Además, criticó al Gobierno Municipal y al alcalde Marco Bonilla por presuntas omisiones al no aplicar sanciones inmediatas, señalando que las acciones hasta ahora emprendidas son insuficientes.

El Comité anunció que presentará denuncias ante las instancias correspondientes para investigar los hechos y determinar responsabilidades. Por su parte, el alcalde Bonilla indicó que el Órgano Interno de Control inició la investigación contra el subdirector administrativo de la DSPM por sus comentarios sobre el embarazo de la senadora, calificando la conducta como “de muy mal gusto”.

La postura también fue respaldada por Alfredo Chávez Madrid, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso estatal, quien señaló que, aunque existen diferencias políticas con la senadora, jamás recurriría a ataques sobre su vida personal.