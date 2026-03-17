Morena lidera intención de voto rumbo a la gubernatura de Chihuahua; Bonilla y Chávez destacan en sus partidos

Martes 17 de marzo de 2026

De acuerdo con la más reciente encuesta publicada por la casa consultora Rubrum, el partido Morena encabeza la intención de voto rumbo a la gubernatura de Chihuahua, al registrar un 41.0% de las preferencias electorales.

En segundo lugar se posiciona el Partido Acción Nacional con un 31.3%, seguido por el Partido Revolucionario Institucional con 6.8% y Movimiento Ciudadano con 5.1%. El estudio también revela que un 15.8% de los encuestados aún no define su voto.

En cuanto a las preferencias internas del PAN, el actual alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, lidera ampliamente con un 75.5% de respaldo, muy por encima de Daniela Álvarez, quien alcanza el 9.3%, y Santiago de la Peña, con 7.3%.

Por su parte, dentro de Morena, la senadora Andrea Chávez se posiciona como la aspirante mejor evaluada con un 56.2% de preferencia interna. Le siguen el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, con 24.4%, y Juan Carlos Loera, con 19.4%.

Los resultados reflejan el actual panorama político en la entidad, donde Morena mantiene ventaja en la intención de voto general, mientras que al interior de los partidos ya se perfilan figuras con alto posicionamiento rumbo al próximo proceso electoral.