Morena otorga cargo partidista a jueza electa en Sonora; surgen cuestionamientos sobre independencia judicial

Lunes 25 de mayo de 2026

Hermosillo, Sonora.- La reciente designación de la jueza electa Blanca Diva Ponce Caro como Secretaria Ejecutiva de un Comité Seccional de Morena en Sonora ha generado cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial y la compatibilidad de funciones entre cargos jurisdiccionales y actividades partidistas.

Ponce Caro, quien fue electa como jueza en materia Penal del Circuito 2 de Sonora, rindió protesta este fin de semana junto con otros dirigentes de estructuras territoriales de Morena durante un acto encabezado por David Mendoza, en el municipio de Cajeme.

La nueva estructura partidista incluye 246 presidentes y secretarios ejecutivos encargados de coordinar la organización territorial del partido y fortalecer el trabajo político en las secciones electorales de la entidad.

Funciones partidistas generan debate

De acuerdo con los lineamientos internos aprobados por Morena en 2025, los Comités Seccionales tienen entre sus responsabilidades promover actividades del partido, fortalecer la organización de las bases, difundir información institucional y participar en tareas de movilización electoral.

La situación ha llamado la atención debido a que, tras la reforma judicial impulsada por el oficialismo, la Constitución establece que los estados deben garantizar la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, la Constitución de Sonora contempla restricciones para que integrantes del Poder Judicial desempeñen empleos, cargos o comisiones en otros ámbitos públicos o privados mientras se encuentren en funciones.

Antecedentes de la jueza electa

Durante el proceso electoral judicial de 2025, Blanca Diva Ponce Caro promovió una agenda enfocada en fortalecer la impartición de justicia y combatir la impunidad.

Posteriormente recibió la constancia que la acredita como jueza penal del Circuito 2. Sin embargo, recientemente también fue sancionada por el Instituto Nacional Electoral por irregularidades administrativas relacionadas con la entrega de documentación para la fiscalización de gastos de campaña.

Crece discusión sobre separación entre política y justicia

El caso ocurre en medio del debate nacional sobre los alcances de la reforma judicial y la necesidad de preservar la autonomía de los juzgadores frente a intereses políticos y partidistas.

Hasta el momento, ni Morena ni las autoridades electorales han informado si la participación de Ponce Caro en la estructura partidista podría generar algún procedimiento de revisión o interpretación jurídica respecto a las disposiciones constitucionales aplicables en Sonora.

La controversia reaviva la discusión sobre los límites entre la actividad política y el ejercicio de funciones jurisdiccionales, particularmente en el nuevo modelo de elección de jueces implementado en México.