Morena perfila candidaturas en Chihuahua; Pérez Cuéllar suena para la gubernatura

Lunes 9 de marzo de 2026

Al interior de Movimiento Regeneración Nacional en Chihuahua comienzan a perfilarse posibles acuerdos rumbo a las próximas definiciones electorales, donde diversos actores políticos ya suenan para encabezar candidaturas clave en el estado.

De acuerdo con versiones al interior del partido, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, habría logrado posicionarse como uno de los perfiles más fuertes para buscar la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

En ese mismo escenario, trascendió que la diputada federal Arianna Montiel Reyes podría ceder en favor de Mayra Chávez Jiménez para encabezar el proyecto político en Ciudad Juárez.

Aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente, también se menciona que el escenario político interno podría involucrar a otras figuras de peso dentro del movimiento, como la senadora Andrea Chávez Treviño, el exgobernador Javier Corral Jurado y el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quienes también han sido mencionados en el contexto de las definiciones políticas del partido.

En medio de estas versiones, Cruz Pérez Cuéllar ordenó retirar diversos espectaculares con su imagen que habían sido colocados en distintos puntos, con el objetivo de evitar posibles señalamientos relacionados con propaganda anticipada o violaciones a las reglas electorales.

Hasta el momento, Morena no ha emitido una postura oficial sobre estos presuntos acuerdos internos; sin embargo, el tema continúa generando expectativa en el escenario político estatal rumbo a las próximas decisiones del partido.