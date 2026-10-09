Morena presentará Segundo Informe de actividades de sus regidores en Chihuahua

Viernes 9 de octubre de 2026

La fracción edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Chihuahua presentará su Segundo Informe de Actividades el próximo 15 de octubre a las 17:30 horas, en el Teatro de la Ciudad.

Durante el evento, las y los regidores de Morena darán a conocer los resultados de los trabajos realizados en las distintas comisiones que encabezan, así como las gestiones impulsadas en favor de la comunidad.

La presentación se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad, ubicado en la calle Ojinaga número 106, en la Zona Centro.

La fracción edilicia extendió la invitación a medios de comunicación y ciudadanía en general para conocer el balance de las actividades desarrolladas durante su labor en el Ayuntamiento de Chihuahua.