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Viernes 9 de octubre de 2026

Morena presentará Segundo Informe de actividades de sus regidores en Chihuahua

La fracción edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Chihuahua presentará su Segundo Informe de Actividades el próximo 15 de octubre a las 17:30 horas, en el Teatro de la Ciudad.

Durante el evento, las y los regidores de Morena darán a conocer los resultados de los trabajos realizados en las distintas comisiones que encabezan, así como las gestiones impulsadas en favor de la comunidad.

La presentación se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad, ubicado en la calle Ojinaga número 106, en la Zona Centro.

La fracción edilicia extendió la invitación a medios de comunicación y ciudadanía en general para conocer el balance de las actividades desarrolladas durante su labor en el Ayuntamiento de Chihuahua.

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