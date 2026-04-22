Morena propone aplazar elección judicial a 2028 para evitar riesgos institucionales

Miércoles 22 de abril de 2026

Diputados de Morena presentaron una iniciativa para recorrer la próxima elección judicial a junio de 2028, al advertir que su coincidencia con procesos electorales ordinarios podría generar riesgos institucionales.

La propuesta, impulsada por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar junto con Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio y Alfredo Vázquez Vázquez, plantea modificar diversos artículos de la Constitución con el objetivo de evitar la concurrencia entre elecciones judiciales y políticas.

De acuerdo con el documento, esta coincidencia podría provocar menor deliberación sobre perfiles técnicos, saturación informativa para el electorado, incremento del voto desinformado, así como la politización de las candidaturas judiciales y una mayor presión operativa y financiera para la autoridad electoral.

Los legisladores argumentaron que el cambio permitiría fortalecer la independencia del Poder Judicial, mejorar la organización electoral y fomentar una participación ciudadana más informada.

Asimismo, la iniciativa contempla la eliminación de los comités de evaluación de cada Poder de la Unión, para sustituirlos por un Comité Único integrado por representantes de los tres poderes, con el fin de unificar criterios en la selección de perfiles.