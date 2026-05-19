Morena propone considerar falta grave exceder por 25 km/h el límite de velocidad en Chihuahua

Martes 19 de mayo de 2026

Diputadas y diputados del Morena presentaron un dictamen con carácter de decreto para reformar la Ley de Vialidad y Tránsito del estado de Chihuahua, con el objetivo de clasificar como infracción grave conducir 25 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad permitido.

La propuesta busca endurecer las sanciones relacionadas con el exceso de velocidad, conducta que, de acuerdo con el documento legislativo, representa una de las principales causas de accidentes fatales en la entidad.

En la exposición de motivos, los legisladores hicieron referencia a diversos siniestros viales ocurridos en Ciudad Juárez y Chihuahua, además de estadísticas del INEGI relacionadas con accidentes provocados por conducir a exceso de velocidad.

El dictamen sostiene que manejar a velocidades desproporcionadas implica un riesgo consciente para peatones, automovilistas y la población en general.

La iniciativa fue analizada en mesas técnicas en las que participaron autoridades estatales, especialistas y representantes en materia de movilidad, quienes concluyeron que la modificación es viable y contribuiría a fortalecer la seguridad vial.

En caso de ser aprobada por el Pleno del Congreso del Estado, se adicionaría un inciso J al artículo 91 de la Ley de Vialidad y Tránsito estatal, estableciendo formalmente como falta grave exceder en 25 kilómetros por hora el límite autorizado de velocidad.