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Jueves 28 de mayo de 2026

Morena se divide por reelección de magistrados; la califican como “vergüenza nacional”

La discusión sobre la permanencia de magistrados electorales generó una fuerte división al interior de Morena, luego de que diputados aprobaran una reforma que permitiría extender el periodo de algunos integrantes del Tribunal Electoral hasta el año 2034.

La propuesta, impulsada mediante una reserva presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, provocó críticas incluso dentro de la bancada morenista y de sus aliados, debido a que abre la posibilidad de que magistrados permanezcan en el cargo hasta por 18 años.

Entre quienes manifestaron su rechazo destacó el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien calificó la medida como una “vergüenza nacional” y pidió retirar la propuesta por considerar que contradice los principios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de no reelección.

“Le pido retirar esta propuesta, porque sería la vergüenza nacional que nuestro partido no debe sufrir”, expresó el legislador durante el debate en la Cámara de Diputados.

La reforma fue aprobada con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, estas últimas provenientes principalmente de legisladores de Morena inconformes con la modificación.

Con esta decisión, magistrados como Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón podrían mantenerse en funciones hasta 2034, lo que representaría una nueva ampliación a su permanencia en el Tribunal Electoral.

La oposición también criticó la medida. El coordinador del PAN, Elías Lixa, acusó que se trató de un “albazo legislativo”, mientras que el líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira, señaló contradicciones en Morena, al recordar que meses atrás defendían la eliminación de la reelección en cargos públicos.

La reforma se da en medio del debate nacional sobre la elección judicial y la reestructuración del Poder Judicial, tema que continúa generando tensiones entre partidos y al interior del propio movimiento oficialista.

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