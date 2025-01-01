Morena se niega a ceder presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro

Lunes 1ro de septiembre de 2025

En el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados enfrenta un bloqueo político tras la negativa de la bancada de Morena a avalar a alguno de los perfiles propuestos por el Partido Acción Nacional (PAN) para asumir la presidencia de la Mesa Directiva.

La situación ha impedido concretar la renovación de la dirigencia parlamentaria en San Lázaro, lo que complica el inicio formal de los trabajos legislativos.

Monreal reconoce dificultades, pero confía en un acuerdo

El coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, admitió que las negociaciones no han sido sencillas, aunque expresó optimismo respecto a alcanzar una salida consensuada en los próximos días.

“Dentro de los cinco días, tengo mucha confianza en que vamos a lograr el acuerdo, la estabilidad política y gobernabilidad en la Cámara de Diputados”, afirmó Monreal esta mañana.

PAN mantiene sus propuestas

Por su parte, el PAN ha reiterado que no propondrá nuevos nombres, y mantiene firme su respaldo a los cuatro legisladores que ha puesto sobre la mesa como aspirantes a presidir la Cámara:

Kenia López Rabadán

Margarita Zavala Gómez del Campo

Germán Martínez Cázares

Federico Döring Casar

“Estos cuatro perfiles tienen una amplia trayectoria, están probados en distintas responsabilidades y tienen las capacidades legales e institucionales para estar a la altura de las circunstancias”, señaló Elías Lixa, coordinador del PAN en San Lázaro.

Además, Lixa dejó en claro que en su bancada “no hay legisladores a modo de ningún grupo parlamentario”, en aparente respuesta a los señalamientos sobre la falta de disposición para negociar.

Negociaciones siguen, resolución podría llegar mañana

Fuentes parlamentarias consultadas señalaron que el conflicto podría resolverse en las próximas 24 horas, siempre y cuando los líderes parlamentarios logren destrabar el punto muerto en el que se encuentran.

Sin embargo, la posición firme de Morena, que insiste en reservarse el derecho de voto sin abrir nuevas negociaciones en torno a otros nombres, mantiene en vilo la posibilidad de alcanzar un acuerdo inmediato.

Mientras tanto, la presidencia de la Mesa Directiva permanece vacante, y con ella, en suspenso la instalación formal del nuevo periodo legislativo.