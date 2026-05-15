Morena solicitó apoyo vial para marcha del sábado; autoridades esperan movilización pacífica

Viernes 15 de mayo de 2026

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya, informó que integrantes de Morena solicitaron apoyo vial para la marcha convocada para este sábado en la capital del estado.

El funcionario explicó que la Subsecretaría de Movilidad ya recibió la petición para brindar acompañamiento durante la movilización de personas que acudirán a Chihuahua.

“Ya la Subsecretaría de Movilidad recibió solicitud para acompañar esta marcha que se va a dar de personas que vienen aquí a la capital”, declaró.

Loya señaló que existe respeto por el derecho a la libre manifestación y confió en que la movilización se desarrolle de manera ordenada.

“Yo no veo que vaya a haber algún acto vandálico; esperamos que sea pacífica”, expresó.

La marcha está programada para este sábado a las 16:00 horas y fue convocada por la dirigencia nacional de Morena.

En cuanto a las medidas de protección civil, el secretario indicó que corresponde a los organizadores garantizar aspectos como ambulancias y otras acciones preventivas necesarias para el desarrollo seguro de la movilización.