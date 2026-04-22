Morena y aliados designan a nuevos consejeros del INE en medio de críticas de la oposición

Miércoles 22 de abril de 2026

La mayoría legislativa de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), en una votación que generó señalamientos de la oposición por presunto control político del organismo.

Con 334 votos a favor y 127 en contra, provenientes de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, fueron electos Arturo Manuel Chávez, Blanca Yassahara Cruz y Frida Denisse Gómez Puga, quienes sustituirán a los consejeros salientes Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.

Arturo Manuel Chávez se desempeña como director de Talleres Gráficos de México, organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación, y previamente colaboró en la alcaldía Tlalpan durante la administración de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, Blanca Yassahara Cruz preside el Instituto Electoral del Estado de Puebla, mientras que Frida Denisse Gómez Puga encabeza el Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

De acuerdo con legisladores de oposición, los perfiles seleccionados mantienen cercanía con el oficialismo, lo que —advirtieron— podría comprometer la autonomía del órgano electoral. En ese sentido, el senador panista Germán Martínez Cázares cuestionó la legitimidad del proceso, al señalar que estuvo marcado por intereses políticos.

En contraste, legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde defendieron la legalidad del procedimiento. El diputado petista Pedro Vázquez aseguró que la designación se realizó conforme a la normativa vigente, mientras que José Luis Fernández, del PVEM, llamó a los nuevos consejeros a conducirse con imparcialidad e independencia.

El Consejo General del INE, actualmente presidido por Guadalupe Taddei, está conformado por 11 integrantes. Con la incorporación de los nuevos consejeros, diversas voces consideran que la mayoría del órgano mantendría afinidad con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Los nuevos integrantes rendirán protesta ante el Consejo General para el periodo comprendido del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.