Morena y oposición frenan elección de nueva presidencia del INE

Miércoles 11 de noviembre de 2026

La Cámara de Diputados pospondrá la emisión de la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas e incluso al interior de Morena.

De acuerdo con fuentes legislativas, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) continuará las negociaciones la próxima semana, mientras se analizan propuestas presentadas por el PAN y Movimiento Ciudadano para modificar la convocatoria.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que todavía no existe una decisión definitiva y aseguró que buscará construir un acuerdo amplio antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, sin descartar un periodo extraordinario.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, consideró preferible alcanzar consensos antes que imponer una designación mediante una votación mayoritaria que pudiera generar cuestionamientos.

Ante el retraso, uno de los escenarios es que Blanca Cruz permanezca como presidenta sustituta del INE, debido a que la legislación no establece un plazo específico para realizar la nueva designación.

Monreal también advirtió sobre el riesgo de empates en las votaciones del Consejo General del INE, que actualmente cuenta con 10 integrantes, cuando la ley contempla 11.

La elección de la nueva presidencia permanece pendiente y dependerá de los acuerdos que alcancen los grupos parlamentarios en los próximos días.