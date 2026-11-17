Martes 17 de noviembre de 2026

Un motociclista de 21 años resultó lesionado luego de caer al interior de una excavación realizada por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) sobre la avenida Misión del Bosque, cerca de su cruce con Valle Escondido, al norte de la capital.

El accidente ocurrió cuando el joven circulaba de norte a sur a bordo de una motocicleta Yamaha Star 650, tipo chopper, y no logró advertir una zanja que permanecía abierta tras los trabajos de reparación de una fuga de agua.

De acuerdo con los primeros reportes, la excavación se encontraba sin señalización preventiva visible, situación que habría impedido al conductor identificar oportunamente el riesgo.

Elementos de la Policía Vial localizaron huellas de frenado de otro vehículo sobre el pavimento, por lo que se presume que una unidad pudo haber impactado y desplazado previamente los señalamientos colocados en el lugar.

Tras el percance, paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) acudieron para brindar atención médica al motociclista y valorar sus lesiones, así como determinar si requería traslado a un hospital.

Por su parte, agentes de la Policía Vial aseguraron y abanderaron el tramo para evitar nuevos accidentes, además de elaborar el croquis correspondiente para establecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

Las autoridades solicitaron restablecer de inmediato la señalización preventiva en la zona de excavación, con el propósito de garantizar condiciones de seguridad para automovilistas y motociclistas que circulan por esta vialidad.