Movilidad y escuelas, prioridad este año: Marco Bonilla en sesión de COPLADEMUN

Jueves 19 de febrero de 2026

El alcalde Marco Bonilla encabezó la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), donde fueron aprobados los proyectos que se realizarán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) para el ejercicio fiscal 2026, priorizando acciones en movilidad e infraestructura educativa.

El FAISMUN 2026 contempla una inversión total de 110 millones 452 mil 287 pesos, recursos que se destinarán a obras de pavimentación, rehabilitación de calles, infraestructura educativa, alumbrado público y alcantarillado, en apego al Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó que este año se dará especial énfasis a dos rubros fundamentales:

1. Movilidad, con una inversión superior a 33 millones de pesos en recarpeteo y más de 32 millones de pesos en pavimentación, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de las vialidades en distintos puntos de la ciudad.

2. Infraestructura educativa, con una inversión superior a 20 millones de pesos, al señalar que invertir en las escuelas es apostar por el futuro de Chihuahua.

El COPLADEMUN es un órgano de participación que integra a representantes del gobierno, sector privado, academia y sociedad civil, y que da seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, documento rector que marca la ruta de trabajo de la administración 2024–2027.

Por su parte, la directora de Planeación e Innovación Gubernamental, Verónica Rodulfo, presentó el informe de actividades 2025, destacando la realización de 24 reuniones de seguimiento y evaluación para revisar avances, fortalecer la coordinación y asegurar la efectividad de los proyectos.

Asimismo, el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, informó sobre el cierre de los proyectos FAISMUN 2025 y presentó la propuesta de inversión correspondiente al ejercicio 2026.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el coordinador de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Armando Puentes García, reconoció la importancia de estos espacios de planeación para garantizar que las obras respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

Finalmente, durante la sesión se ratificó a los integrantes del COPLADEMUN, conformado por representantes de los tres niveles de gobierno, empresarios y ciudadanos.