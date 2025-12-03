Chihuahua

Movilizaciones generan paso libre en Saucillo y bloqueo ferroviario en la Estación Consuelo; cruces fronterizos operan con normalidad

Movilizaciones registradas este miércoles en distintas zonas de la región han provocado afectaciones tanto en las carreteras como en la red ferroviaria. En la caseta de peaje de Saucillo, agricultores y ganaderos permitieron el paso libre a los vehículos sin exigir el pago correspondiente, como parte de sus acciones de protesta. Para disminuir el impacto en la circulación, las autoridades habilitaron un carril adicional en ambos sentidos, lo que contribuyó a agilizar el flujo vehicular.

La situación se tornó más complicada en el cruce ferroviario de la línea “A”, a la altura de la Estación Consuelo, donde un grupo de manifestantes bloqueó completamente la vía. El cierre, ubicado en el kilómetro A-1537, provocó la suspensión total del tráfico ferroviario, sin que hasta el momento exista una estimación sobre cuándo podría liberarse la zona.

En contraste, los cruces fronterizos continúan funcionando sin contratiempos. Los puentes internacionales de Santa Teresa, Guadalupe–Tornillo, Zaragoza y Puente Libre se mantienen abiertos y operando con normalidad, permitiendo el tránsito habitual entre México y Estados Unidos en los puntos vehiculares habilitados.

Las autoridades continúan monitoreando el desarrollo de las movilizaciones, mientras se evalúan posibles alternativas para restablecer el tráfico ferroviario y mantener la fluidez en las carreteras de la región.

